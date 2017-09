Oko hurikánu dosahujícího síly čtvrté kategorie se v neděli odpoledne přehnalo přes ostrovy jižně od Floridy. Evakuováno bylo na 6,3 miliónu lidí. Později během dne Irma zeslábla na hurikán třetí kategorie s větrem o rychlosti 195 kilometrů za hodinu a večer pak na druhou kategorii.

V Key West zaplavila ulice mořská voda vzedmutá hurikánem. Přívalové vlny, podobné tsunami, zaplavily domy a „utopily” zaparkovaná vozidla. Uzavřena byla i floridská letiště v Miami, ve Fort Lauderdale, Tampě či Orlandu. Nepřístupný je i zábavní komplex Walt Disney World Resort, který leží nedaleko Orlanda.

Irma si na pevnině vyžádala čtyři životy, informoval deník Daily Mail. Podle úřadů zůstaly bez elektřiny přes tři milióny domácností a firem, uvedla televize Fox News.

Zatopené auto ve floridském městě Surfside.

FOTO: Wilfredo Lee, ČTK/AP

Podle odhadů televize ABC může Irma napáchat škody až za 200 miliard dolarů (4,3 biliónu korun) a stát se tak nejničivější bouří v dějinách USA.

Nedávno zasazené palmy v Miami zničené hurikánem Irma.

FOTO: Wilfredo Lee, ČTK/AP

Škody jsou hlášeny také z Miami. Televize CNN zveřejnila záběry, na nichž je vidět zničený stavební jeřáb u jednoho z věžáků v centru města.

.@rosaflores is on scene in downtown Miami where a construction crane has cracked in #HurricaneIrma’s fierce winds https://t.co/ilSY3IGBzo pic.twitter.com/SmjN2F2ZWg — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 10, 2017

Policie v Miami upozornila občany, že již není schopna reagovat na tísňová volání, protože jsou její příslušníci v rámci bezpečnosti v úkrytu. Strážci zákona zároveň prostřednictvím Twitteru vyzvali všechny, kdo se neevakuovali, aby za žádných okolností nevycházeli ven.

Úřad šerifa v okrsku Pasco na Floridě zase varoval občany, aby neuposlechli výzvu, která se šíří na Facebooku a nestříleli do hurikánu.

@alonzolerone Look at what the Pasco County Sheriff posted to twitter: pic.twitter.com/0RLcI8nChk — Officer Smith (@GTA_Smith) September 10, 2017

Zajímavého detailu si všiml server televize Local 10 z Miami. V neděli 10. září, kdy hurikán Irma dorazil na Floridu, má podle českého kalendáře svátek právě Irma.

Doposud si hurikán Irma v Karibiku vyžádal 25 obětí a napáchal enormní, ale zatím nevyčíslené škody.

Již dříve tropická cyklóna zpustošila Kubu. Podle agentury AP jsou cesty na Kubě zablokovány a z jednoho místního provinčního muzea, kolem kterého prošlo oko uragánu, zbyly jen rozvaliny. Úřady zatím nehlásily žádné mrtvé a zraněné, hovoří ale o velkých hmotných škodách.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Na Kubě hurikán ohýbal stromy

Dvoumiliónová metropole Havana byla v sobotu spolu s provinciemi Mayabeque a Artemisa na nejvyšším stupni pohotovosti v případech přírodních pohrom. Postupující hurikán způsobil na severní pobřeží lokální záplavy, vlny rozbouřeného oceánu dosahovaly výše až osmi metrů.

Silný vítr, který doprovází hurikán Irma, ve floridském Miami.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Zničené auto na ostrově Sv. Martin

FOTO: Amandine Ascensio, ČTK/AP

Vlny v Havaně

FOTO: Reuters

Irma je prvním hurikánem od roku 1932, jehož oko přímo zasáhlo kubánské území.

Na Floridě tornádo



Na Floridě už byl hlášen výskyt prvního tornáda, a to 50 kilometrů severně od Miami. Zatím není jasné, jaké tam způsobilo škody, uvedla agentura AP.

Evakuovaní v Esteru na Floridě

FOTO: Reuters

Úřady varují před tornády i na jiných místech podél jihovýchodního pobřeží Floridy. První z nich zasáhl lokalitu Fort Lauderdale.

V době, kdy byla hurikánem čtvrté kategorie, Irmu podle údajů poskytnutých průzkumným meteorologickým letadlem provázel vítr o rychlosti 210 kilometrů v hodině.