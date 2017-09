Prezident se přitom ještě nevzpamatoval z negativní publicity kvůli rasovým nepokojům v Charlottesvillu a nyní zápolí s masívními dopady hurikánu Harvey. „Nese to hrozně těžko,“ řekl zdroj blízký hlavě státu listu The Washington Post. „Vadí mu, jak k němu přistupují média, jak s ním zachází Kelly. Kope do lidí okolo sebe,“ dodal zdroj.

Kellymu prý Trumpovi příznivci v kabinetu vymysleli přezdívku „svíčková bába“, protože zavedl striktní subordinaci uvnitř Bílého domu, která nepostrádá jisté moralistní prvky. Všechny návštěvy se musí hlásit a Kelly osobně eviduje každého, kdo přichází a odchází ze sídla prezidenta.

Personálním šéfem Bílého Domu přitom Trump jmenoval dosavadního ministra vnitřní bezpečnosti Kellyho na konci července. [celá zpráva]

Šéf Trumpvy kanceláře John Kelly (vlevo) hovoří s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Spory s Tillersonem

„Velmi nespokojen“ je prý Trump i s Tillersonem, s nímž se neshodl na vojenské přítomnosti USA v Afghánistánu, na postupu při katarské krizi a na americké politice vůči Kubě.

Nejmenovaný vysoký diplomat prozradil, že Trump privátně označuje Tillersonovo pojetí zahraniční politiky coby „totálně establishmentové“.

Napětí mezi oběma silovými politiky vyvrcholilo kolem rasových nepokojů ve Virginii a tvrzení prezidenta, že vinny byly obě strany, krajní pravicové síly i jejich levicoví odpůrci. Tillerson se od toho minulou neděli jasně distancoval prohlášením, že „prezident mluví v těchto věcech sám za sebe“. Několik lidí blízkých Trumpovi se pak nechalo slyšet, že „by byl zázrak, kdyby šéf diplomacie vydržel v úřadu déle než rok“.

Ustoupil Haleyové i Kushnerovi

Tillerson udivuje i tím, že přenechává hlavní slovo v zahraničněpolitických záležitostech prezidentovu zeti Jaredu Kushnerovi a velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyové.

„Rozehrál tuto hru s očekáváním, že se mu to dlouhodobě vyplatí. Místo toho si podrývá vlastní pozici,“ prozradil opět pod podmínkou anonymity zaměstnanec ministerstva zahraničí.

Tillerson v zákulisí rozjel Trumpem slibovanou restrukturalizaci diplomatického molochu, problém však je, že komunikuje jen s omezeným okruhem diplomatů a četné veterány resortu ignoruje.

Jen málokdo by byl v administrativě překvapen, kdyby Tillersona do konce roku nenahradila Nikky Haleyová a bývalý ropný magnát se připojil ke špičkovým podnikatelům, kteří opustili poradní sbory prezidenta a nechtějí s ním být nijak spojováni.