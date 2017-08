„Podle předpovědi by Irma měla ve čtvrtek večer přerůst v extrémně nebezpečný hurikán,“ varuje NHC s tím, že ale prozatím Irma nepředstavuje nebezpečí pro pevninu. Na odhady, zda bude tropická cyklóna skutečně pustošit východní pobřeží USA, je ještě příliš brzy.

„Očekáváme, že vývoj tohoto systému, pokud vůbec k nějakému dojde, bude pomalý. Pokud se systém rozvine, mohl by přinést další déšť do části Texasu a Louisany,“ varuje dále NHC.

Ve čtvrtek večer SELČ se Irma nacházela asi tři tisíce kilometrů východně od Závětrných ostrovů. Ty se rozprostírají v severní větvi Malých Antil v Karibiku.

Rychlost větru v centru bouře nyní dosahuje 160 kilometrů za hodinu.

V noci na pátek by ale Irma měla přerůst v hurikán třetí kategorie a měla by směřovat kolem Portorika k pevnině Spojených států. V dalších dnech by mohl hurikán ještě zesílit a dosáhnout čtvrté z pěti možných kategorií.