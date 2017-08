Hicksová je podle zprávy listu The New York Times (NYT) už delší dobu jednou z nejvlivnějších osob z Trumpova tiskového odboru a zásadně promlouvá do toho, komu prezident poskytne rozhovor.

Hicksová pracovala jako Trumpova mluvčí už během jeho předvolební kampaně. Podle NYT má blízko nejen k Trumpovi, ale i jeho dceři Ivance a zeti Jaredu Kushnerovi.

Hicksová v pozici ředitelky strategické komunikace Bílého domu dočasně nahrazuje Anthonyho Scaramucciho, který se z úřadu poroučel po pouhých deseti dnech. Scaramucci její jmenování na Twitteru podpořil.