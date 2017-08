„Vojenská řešení jsou nyní plně na pořadu dne, nabito a zaměřeno, pro případ, že by Severní Korea jednala nerozumně. Snad Kim Čong-un najde jinou cestu,“ tweetoval šéf Bílého domu. Vyjádřil se tak poté, co jej Severní Korea obvinila z toho, že chce zavléct Korejský poloostrov na pokraj jaderné války.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017