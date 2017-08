Trump si s Nietem telefonoval 27. ledna. Hovořili o svém předchozím setkání v předešlém roce ještě před volbami a zprvu hovořili hlavně o vzájemném obchodě a celních tarifech.

Řeč na zeď stočil Trump. „Jediné, o co požádám, se týká zdi,“ řekl Nietovi a dodal, že zeď představuje politický problém pro oba.

„Moji lidé volají, že zeď zaplatí Mexiko, a vaši lidé zřejmě říkají něco podobného, jen trochu jinak. Faktem ale je, že jsme oba trochu v politické kaši, protože já to tak musím mít, že Mexiko zaplatí za zeď, musím. Mluvím o tom dva roky..., protože Mexiko se obohatilo na hlouposti zástupců amerického obchodu. (Mexičané) nás poráží v obchodě, poráží nás na hranici a zabíjí nás drogami,“ tvrdil Trump bez okolků svému mexickému protějšku.

Následně sice Nieta ubezpečil, že za to podle jeho názoru on nemůže, ale doporučil by toto: „Když povedeme dialog, tak tu zeď vyřešíme”.

„Budou nám oběma říkat: ‘Kdo tu zeď zaplatí, pane prezidente?’. A my bychom jim oba měli říkat: ‘To vyřešíme’. Takhle to nějak půjde, namísto toho, abyste říkal: ‘My platit nebudeme‘, a já říkal, že my platit nebudeme,” vysvětloval dále Trump a pohrozil, že v opačném případě přeruší styky.

„Protože když budete říkat, že Mexiko za zeď nezaplatí, tak se už s vámi, hoši, scházet nechci, protože s tím nemohu být,“ varoval Trump.

Nechal to na zeťovi



Nakonec se oba prezidenti domluvili, že budou pokračovat v dohodách prostřednictvím mexického ministra zahraničí Luise Videgaraye a Trumpova zetě a poradce Jareda Kushnera.

Trumpova administrativa pak v březnu zveřejnila technické náležitosti, které by měla splňovat chystaná zeď na hranici, která je už z velké části oplocená. Bariéra by měla být impozantní svou výškou nejméně pěti, ideálně devíti metrů, hezká na pohled a měla by být chráněná před šplháním či podkopáním. Rozpočet by se měl vejít do 2,6 miliardy USD (65,5 miliardy korun).