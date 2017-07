„Nedávný pohyb mobilního zařízení na odpalovací rampě, která byla použita při předchozích testech, naznačuje, že ke startu dojde zítra (ve čtvrtek) severokorejského času,“ uvedla s odkazem na své zdroje Fox News. To je v noci na čtvrtek středoevropského letního času.

Účelem odpálení balistické střely by podle expertů mohla být zkouška návratu do atmosféry části rakety schopné nést jadernou hlavici. Pokud by tomu tak skutečně bylo, překonala by KLDR další důležitý milník na cestě k jadernému arzenálu.

To by pochopitelně ještě více rozdmýchalo krizi na Korejském poloostrově a dále vyostřilo vztahy se Spojenými státy.

Trump to nedopustí



Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval, že to nenechá dojít tak daleko, aby Kim Čong-un jaderné zbraně, které by mohly zasáhnout Spojené státy nebo jejich spojence, získal. Nevyloučil přitom ani vojenské řešení.

Severní Korea navíc zkouškami porušuje rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů a je pravděpodobné, že pokud odpálí další raketu, přijdou další sankce ze strany mezinárodního společenství.