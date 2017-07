Pompeo prohlásil, že je „přesvědčen stejně jako celá zpravodajská komunita“, že se Rusko vměšovalo do loňských prezidentských voleb v USA. „Samozřejmě, a do předchozích taky. I do těch před nimi. Můžete jít zpátky až do sedmdesátých let. Hrozba je reálná.“

Ke vztahům Ruska s USA dodal: „Rádi popíchnou Ameriku. Najdou každé místo, kde nám mohou ztížit život. Amerika má závazek tlačit proti tomu.“

Pompeo upozornil na nebezpečnou asertivitu Ruska: „Pevně se zakopali v Sýrii. Vzali si zpátky Krym.“ Podle něj existuje jen minimum důkazů o tom, že Rusko se drží ”seriózní strategie” v tažení proti bojovníkům Islámského státu v Sýrii. Tvrzení, že Moskva je v Sýrii americkým spojencem, vývoj na bojišti nepotvrzuje.

Sýrie podle ředitele CIA nemůže být stabilní, pokud „loutka Íránců” Bašár Asad zůstane syrským prezidentem. Vláda Donalda Trumpa pracuje v regionu na metodách, jak potlačit vliv Íránu, který Pompeo nazval „klíčovým hráčem” na Blízkém východě. Šéf CIA potvrdil negativní vztah americké vlády k jaderné dohodě s Íránem, která byla uzavřena za Baracka Obamy. Teherán Pompeo přirovnal k nájemníkovi, který platí nájem až na naléhání domácího, a ještě falešným šekem.

Přesto je Pompeo přesvědčen, že ve světě existují místa, kde mohou Spojené státy s Ruskem spolupracovat v boji s terorismem.

V ohnisku KLDR



Severní Korea je podle Pompea tématem každého jeho rozhovoru s prezidentem. Washington doufá, že najde cestu, jak zbavit Severní Koreu možnosti budovat jaderný arzenál: „Bylo by skvělé denuklearizovat poloostrov, dostat odtamtud pryč tyhle zbraně, ale to je nejnebezpečnější věc kvůli osobě, která jimi vládne.“

Diktátor Kim Čong-un se podle šéfa CIA nechová iracionálně, sleduje základní cíl, kterým je setrvání u moci. Pompeo se vyhnul odpovědi na otázku, zda si USA v KLDR přejí změnu režimu, ale naznačil, že by se mu líbil odchod současného diktátora, uvedla CNN: „Doufám, že najdeme způsob, jak separovat režim od systému. Jsme si jisti, že Severokorejci jsou milí lidé a rádi by ho viděli odcházet.”

Trump pod drobnohledem kvůli kontaktům s Rusy

Otázka na vměšování Ruska do amerických voleb je klíčová, protože stále panuje podezření, že Moskva měla zájem poškodit demokratickou protikandidátku Hillary Clintonovou. Zvláštní vyšetřovatel pověřený zkoumáním vlivu Moskvy na americké prezidentské volby Robert Mueller se zajímá o kontakty obchodních společností Donalda Trumpa s Rusy a o jeden z hlavních zdrojů jeho půjček, německou Deutsche Bank, uvedl v pátek americký tisk.

Lidé z prezidentova okolí se obávají, že se Mueller pustí do rozsáhlého prověřování finančních transakcí Trumpových společností, protože někteří členové Muellerova týmu mají velké zkušenosti z postihu finančních machinací, napsal list The New York Times. Sám Trump listu řekl, že pokud se Muellerovi lidé začnou zabývat jeho osobními financemi, bude to v rozporu s jejich úkolem vyšetřovat ruský skandál.

Agentura Bloomberg napsala, že Muellerovi vyšetřovatelé zkoumají transakce Trumpových firem s Ruskem, které zahrnují prodej bytů v objektech, jež prezident vlastní, dále mnohamiliónový prodej domu na Floridě a soutěž Miss Universe, kterou v roce 2013 v Moskvě uspořádala společnost patřící Trumpovi. Předmětem zkoumání jsou i půjčky prezidenta u Deutsche Bank, která je jednou z mála finančních institucí ochotných pravidelně s Trumpem spolupracovat.

Člen prezidentova právního týmu Jay Sekulow řekl agentuře AP, že Trumpovi poradci „soustavně sledují možnost střetu zájmů (Roberta Muellera) a při vhodné příležitosti o tom promluví”. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová ve čtvrtek prohlásila, že Trump nemá „v této chvíli” v úmyslu Muellera jeho funkce zbavit, ale nevyloučila, že to v budoucnu udělá.