Kdybych to věděl, nebyl by ministrem, kritizuje Trump postup Sessionse v ruské kauze

Americký prezident Donald Trump lituje, že si vybral jako ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru pro list The New York Times (NYT). Řekl, že kdyby věděl, že se Sessions vzdá formálního dohledu nad vyšetřováním ruské kauzy, vybral by si na tento vládní post někoho jiného.