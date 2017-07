Achmetšin řekl listu The Washington Post, že jen doprovázel Veselnickou na setkání v Trump Tower. Dodal, že s nimi šel ještě překladatel. „Abych byl upřímný, nemyslel jsem si, že by to bylo něco velkého.“

Agentuře AP řekl, že Veselnická informovala Trumpa, že měla detaily o možném nezákonném sponzoringu vedení demokratické strany, Demokratického národního výboru (DNS): „Ukázat, že DNC přijal sporné peníze, by mohlo být dobré téma,“ řekla podle něj právnička.

Mladý Trump se jí podle něj ptal na důkazy a ona mu řekla, že by to mělo prozkoumat vedení Trumpovy kampaně. Pak ztratil zájem.

Ruský lobbista sloužil v kontrarozvědce



Listu The Washington Post Achmetšin řekl, že v roce 2009 dostal americké občanství, ale ponechal si i ruské. Je registrovaný jako lobbista, který se snažil zvrátit tzv. Magnitského zákon z roku 2012, v jehož rámci byly zmraženy majetky mnoha vysokých ruských představitelů. Procuje pro organizaci Human Rights Accountability Global Initiative Foundation (HRAGIF), která byla vytvořena speciálně s cílem dosáhnout zrušení Magnitského zákona. O jeho zrušení usiluje i Veselnická. [celá zpráva]

Agentuře AP přiznal, že sloužil v jednotce sovětské armády, která spadala pod kontrarozvědku, ale že nebyl cvičen jako špión.

Americká důlní společnost International Mineral Resoursce na něj v roce 2015 podala žalobu, že naplánoval hackerský útok na její privátní data. Achmetšin to popřel a případ byl odložen, uvedla BBC.

Syn amerického prezidenta přiznal, že se s Veselnickou loni v červnu setkal, protože mu nabídla zmíněné kompromitující informace na Clintonovou. Žádné dokumenty od ní ale nezískal. Veselnická takovýto účel jednání popřela s tím, že chtěla jednat o Magnitského zákonu. [celá zpráva]