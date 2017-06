Příliv uprchlíků do USA za Trumpa prudce klesl

Příliv uprchlíků do Spojených států se za první tři měsíce vlády Donalda Trumpa snížil proti závěru vlády jeho předchůdce Barack Obamy téměř na polovinu. V měsících těsně předcházejících Trumpovu nástupu do úřadu ale počet přijatých běženců prudce vzrostl. Podle washingtonského listu The Hill to plyne z pátečních údajů ministerstva vnitřní bezpečnosti.