Thomas, který byl shledán vinným v devatenácti letech celou dobu uváděl, že v době spáchání vraždy byl na slyšení u jiného soudu. Zabít měl portorického obchodníka, který byl zastřelen, když zkoušel inkasovat šek na 25 000 dolarů.

Po propuštění se se před věznicí v pensylvánském Frackville objal se svou snoubenkou i s rodinou. „Cítím se nádherně,“ řekl. „Necítím k nikomu nepřátelství. Život je na to krátký. Právě jsem se posunul vpřed.“

Svůj osud ale okomentoval: „To, co se mi stalo, je tragédie, ale jsem si jistý, že nejsem jediný.“

Na svobodu Thomasovi pomohl bývalý seržant filadelfské policie James Figorski, který pracuje přes osm let pro skupinu Pennsylvania Innocence Project. Vysvětlil proč: „Shaurn se angažoval v desetiletí dlouhém boji, aby prokázal svou nevinnu. Připojilo jsme se k němu v tomto boji. Mnohokrát to vypadalo, že nemůžeme nikdy uspět a on zůstane za mřížemi po zbytek svého života.“

Thomas celou dobu říkal, že byl v té době v detenčním centru pro mladé, jenomže o tom chyběly záznamy a porotci nevěřili jeho matce a sestře. Záznam se objevil až nyní.