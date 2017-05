Tillerson na úvod setkání řekl, že Lavrovovu návštěvu ve Washingtonu oceňuje. „Takže můžeme pokračovat v rozhovoru, ve výměně názorů, které začaly v Moskvě při dialogu o širokém okruhu otázek,“ řekl Tillerson podle serveru Business Insider. Lavrov prý na úvod setkání nic neřekl.

Po rozhovorech podle TASSu zaznělo, že „čas nebyl promarněn“, kdo to řekl, však ze zprávy není zcela jasné.

O tématech jednání zatím nebylo více řečeno, ale s Trumpem měl Lavrov kromě bilaterálních vztahů jednat o Sýrii — o plánu vytvořit zóny, kde by se snížilo napětí — o situaci na Ukrajině i o Severní Koreji. V Bílém domě by se mělo mluvit také o přípravě případné schůzky Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ministři zahraničí USA a Ruska Rex Tillerson a Sergej Lavrov

FOTO: Carolyn Kaster, ČTK/AP

Když ruský ministr šel jednat s Tillersonem, ani jeden z nich neodpovídal na otázky novinářů. Když však jeden z žurnalistů vypálil otázku ohledně odvolání ředitele FBI Jamese Comeyho (více o odvolání zde), který dohlížel na vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických voleb, bez reakce to nezůstalo.

"Was he fired? You're kidding, you're kidding," Russian FM Lavrov says when asked about ouster of FBI's Comey https://t.co/eyOBt0lUAR pic.twitter.com/RUKiYK6fjV