„Pokud by to bylo příhodné, abych se s ním setkal, tak bych to rozhodně udělal, byl bych poctěn,“ prohlásil Trump a ještě jednou zdůraznil, že by to muselo být za správných podmínek. „Ale udělal bych to,“ dodal.

Trump před pár dny připustil, že napětí na Korejském polooostrově v souvislosti s jaderným programem KLDR vystoupalo natolik, že hrozí „velká, velká válka“. [celá zpráva]

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

FOTO: KCNA, Reuters

Pár hodin před prohlášením pro Bloomberg také řekl, že Severní Korea je hrozba, kterou měli dávno řešit předchozí šéfové Bílého domu od Billa Clintona po Baracka Obamu. Trump současně vystřihl severokorejskému diktátorovi poklonu za to, že si udržel moc navzdory svému nízkému věku a relativně malým zkušenostem. [celá zpráva]

V rozhovoru pro Bloomberg Trump podotkl, že „většina politiků“ by si netroufla ohlásit, že se s Kimem setká.

Washington současně v pondělí oznámil, že byl v Jižní Koreji uveden do provozu systém protiraketové obrany THAAD, který tam USA umístily.