Trump už není moje věc, řekla Clintonová bezprostředně po porážce

Byl to můj poslední volební souboj. Tak zněla reakce Hillary Clintonové bezprostředně po porážce v loňských prezidentských volbách. Ve své knize Shattered: Inside Hillary Clinton’s Doomed Campaign to podle serveru Yahoo News napsali publicisté Jonathan Allen a Amie Parnesová. Clintonová podle nich odmítla názor svého poradce, že by se měla ještě jednou vymezit vůči vítěznému Donaldu Trumpovi.