Namísto státních příspěvků chtějí republikáni zavést dobrovolné pojištění, které by bylo zvýhodněné pomocí slev na dani ve výši dvou až čtrnácti tisíc dolarů (50 až 360 tisíc korun).

Nový systém zdravotní péče by měl zrušit pokuty pro ty, kdo si zdravotní pojištění nekoupí.

Měla by být zachována povinnost pojišťoven přijímat i osoby, které již dříve trpěly nějakým onemocněním. V platnosti by mělo zůstat ustanovení, které umožňuje, aby mladí lidé do 26 let byli pojištěni spolu se svými rodiči.

Plán by měl snížit roli federální vlády při zajišťování dostupné zdravotní péče.

Hádky u republikánů



Předložený návrh okamžitě zkritizovali demokraté. Tvrdí, že zvýší náklady na zdravotní péči. Podle šéfa demokratické menšiny v Senátu Chucka Schumera plán bude „nutit Američany platit více“.

Návrh ovšem vyvolává spory také uvnitř samotných republikánů. Čtyři republikánští senátoři už upozornili, že plán dostatečně nechrání lidi s nízkými příjmy, kteří v rámci Obamacare dříve získali pojištění.

Části republikánů naopak vadí, že zachovává příliš mnoho prvků z Obamova zákona o dostupné zdravotní péči a je málo radikální. „Pořád mi to připadá jako lehčí verze Obamacare,” uvedl například senátor Rand Paul.

Výtky předseda republikánské sněmovní většiny Paul Ryan odmítá. Prohlásil, že nový plán by měl „snížit náklady, povzbudit konkurenci a zpřístupnit každému Američanovi kvalitní dostupné zdravotní pojištění“.