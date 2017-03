„Strašné! Právě jsem zjistil, že Obama dal “napíchnout“ můj Trump Tower těsně před mým vítězstvím,“ napsal Trump a dodal: „Nic se nenašlo.“

Trump nepřipojil podrobnosti, jen uvedl, že s odposlechy jeho mrakodrapu v New Yorku, kde má byt, se mělo začít v říjnu, tedy zhruba měsíc před volbami.

„To je McCarthismus!“ srovnal Trump záležitost se stíháním příznivců levice a komunismu v Americe 50. let. V dalším tweetu připsal, že to je aféra srovnatelná s Nixonovou Watergate, tedy odposloucháváním ústředí demokratů v 70. letech.

Obamův mluvčí nařčení důrazně odmítl. „Je to prostě lež. Ani Obama ani žádný zástupce Bílého domu nikdy nenařídil sledování jakéhokoliv amerického občana,” uvedl.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!