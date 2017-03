„Strašné! Právě jsem zjistil, že Obama dal “napíchnout“ můj Trump Tower těsně před mým vítězstvím,“ napsal Trump a dodal: „Nic se nenašlo.“

Trump nepřipojil podrobnosti, jen uvedl, že s odposlechy jeho mrakodrapu v New Yorku, kde má byt, se mělo začít v říjnu, tedy zhruba měsíc před volbami.

„To je McCarthismus!“ srovnal Trump záležitost se stíháním příznivců levice a komunismu v Americe 50. let. V dalším tweetu připsal, že to je aféra srovnatelná s Nixonovou Watergate, tedy odposloucháváním ústředí demokratů v 70. letech.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!