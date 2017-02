USA ho vydaly do Spojených arabských emirátů den před nástupem Trumpa do funkce. Na Guantánamu strávil téměř 15 let.

„Ravil nic špatného neudělal. Z Ruska utekl kvůli náboženské perzekuci, byl zadržen pákistánskou policií při masovém zatýkání a poslán na Guantánamo, kde s ním bylo zacházeno jako se zvířetem,“ řekl televizi Fox News Mingazovův právník Gary Thompson, který se jeho případu ujal před deseti lety.

Osmačtyřicetiletý Mingazov popírá, že by byl radikál nebo dokonce terorista, ačkoliv ho v roce 2002 zadrželi v domě abú Zubajdy, spolupracovníka Usámy bin Ládina.

Z Afghánistánu prchal před válkou

Etnický Tatar z východního Ruska Mingazov přitom původně byl prominentním baletním tanečníkem. V roce 1989 pak podle Fox News přešel do služeb armády a ve vojenském tanečním souboru a později i na jiných pozicích působil až do roku 2000. K islámu se obrátil začátkem 90. let a podle jeho slov byl kvůli své víře šikanován. Po odchodu s armády se proto s rodinou přestěhoval do Tádžikistánu a později - před útoky z 11. září 2001 - do Afghánistánu.

Nihayet !



Guantanamo’daki son Rus esir Ravil Mingazov, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderildi https://t.co/UI2ZG1kEQo pic.twitter.com/dKwFzkikWS — Selahaddin Dağıstan (@SelahaddinDag3) 20. ledna 2017

Ravil Mingazov působil mnoho let v ruské armádě.

Když následně do této země Američané vtrhli, prchl Mingazov s rodinou do sousedního Pákistánu. Tamní policie později tvrdila, že podstoupil v Afghánistánu výcvik a přidal se k několika teroristickým skupinám včetně Al-Káidy a Tálibánu.

Americký soud však po letech věznění shledal, že pro taková tvrzení neexistují důkazy, a Mingazov byl den před nástupem Trumpa vydán. Jeho bývalá žena a syn sice získali azyl ve Velké Británii, ale Mingazov putoval do emirátů.

Podle jeho právníka Thompsona se stále obává, že by nakonec mohl skončit v Rusku, kde by ho čekalo další věznění a týrání. Podle Fox News prohlásil, že by se raději vrátil na Guantánamo než do rodné země.

FOTO: Mapy.cz