Navzdory počátečním zprávám, že v quebecké mešitě střílelo více útočníků, se policie domnívá, že Bisonnette vraždil sám. Během nedělních modliteb zastřelil šest lidí včetně univerzitního profesora, lékárníka a řezníka, otce čtyř dětí. Dalších pět lidí je nadále v kritickém stavu.

Bisonnette během krátkého prvního slyšení před soudem nemluvil. Vyšetřovatelé uvedli, že ještě nemají připraveny všechny podklady a důkazy, takže další soudní slyšení bylo naplánováno na 21. února.

Bisonnette žil s rodiči v Cap Rouge na předměstí Quebeku. Studoval antropologii a politologii. Jeho spolužáci řekli serveru listu Daily Mail, že zastával konzervativní názory. Podporoval nového prezidenta USA Donalda Trumpa, když mluvil o registraci všech muslimů, či francouzskou Národní frontu a její šéfku Marine Le Penovou.

Alexandre Bisonnette

Alexandre Bissonnette. Suspect in the #MosqueShooting. Friends say he was a "pro-Trump conservative." Fox News claimed shooter was Muslim pic.twitter.com/rjWDais9o9