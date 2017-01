Jak na Twitteru upozornil Trita Parsi, který je prezidentem v USA působící Národní íránské americké rady, která se snaží o sblížení obou zemí, Trumpovo rozhodnutí se podle všeho dotkne i jeho krajana, uvedl Daily Mail.

Confirmed: Iran's Asghar Farhadi won't be let into the US to attend Oscar's. He's nominated for best foreign language film...#MuslimBan