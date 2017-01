Lidé sledující přenos sice hned zalarmovali policii a strážci zákona vyrazili na místo, dívce už ale pomoci nedokázali. S největší pravděpodobností zemřela okamžitě.

Záběry, jak se se smyčkou kolem krku při západu slunce houpe pod stromem, byly ale dál vysílány přímým přenosem ještě zhruba dvacet minut.

Katelyn Nicole Davisová využila internetovou platformu Livestream, která umožňuje přenášet záběry z mobilu živě na internet. Uživatelé následně záznam nahráli na Facebook a další úložiště.

Police say they can't get people to stop sharing video of 12-year-old Katelyn Nicole Davis's suicide https://t.co/4ErtAf49on