Reuters se odvolává na lidi, kteří Steela znají, ale oslovení spolupracovníci Steela se k tomu, že on je autorem zprávy, odmítli vyjádřit.

Více světla do věci nevnesl ani ředitel a spoluzakladatel soukromé vyšetřovací firmy Orbis Business Intelligence, pod jejíž hlavičkou měl Steele pátrat.

Ředitel Christopher Burrows listu The Wall Street Journal, jenž jako první jméno bývalého agenta MI6 zmínil, řekl, že nemůže ani potvrdit ani vyvrátit, že by Orbis stál za zprávou o Trumpovi.

Pomáhal odhalit korupci ve fotbalu

Důvěru FBI si Steele získal svým pátráním po korupci ve fotbalu. Agentům v roce 2010 poskytl informace, které pak vedly k zahájení pátrání, jež vyústilo v obvinění špiček FIFA a demisi dlouholetého šéfa organizace Seppa Blattera.

Loni v červenci se pak obrátil na oddělení kontrarozvědky FBI a předal jí informace o kompromitujících materiálech na Donalda Trumpa, které vypátral. Kopii své zprávy zřejmě předal i britské tajné službě.

Na konci léta se na něj podle listu The Guardian obrátila FBI, aby podal další informace. Jak postupuje vyšetřování, se však Steele nedozvěděl. Spolupráci s FBI ukončil asi měsíc před listopadovými volbami kvůli pomalému postupu vyšetřování, když FBI věnovala větší pozornost e-mailovému účtu Hillary Clintonové.

Horké brambory v rukou FBI

FBI zahájila předběžné vyšetřování Trumpa kvůli vazbám na Rusko právě na základě Steelových informací, uvedli pro Reuters lidé obeznámení s vyšetřováním. FBI ale věnovala vyšetřování jen malou pozornost, protože se bála, že by mohla být obviněna z pokusu ovlivnit volby.

Ředitel FBI James Comey

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Steele se proto obracel na média, ovšem bez většího úspěchu. Ta velká ho odmítala, o jeho šetření informoval jen 31. října web Mother Jones. To bylo ve zprávě, kde šéfredaktor webu David Corn psal o tom, že se americké tajné služby vměšují do voleb, protože FBI znovu otevřela vyšetřování Clintonové kvůli soukromým e-mailům v pozici ministryně zahraničí.

Předseda demokratické menšiny v Senátu Harry Reid tehdy napsal šéfovi FBI Jamesi Comeymu, že Comey nejedná nadstranicky a nezávisle, když vypouští informace o nových e-mailech Clintonové a nereaguje na „výbušné informace o blízkých vztazích a spolupráci mezi Donaldem Trumpem, jeho vysokými poradci a ruskou vládou“. [celá zpráva]

Po volbách, které se konaly 8. listopadu a Trump v nich vyhrál, se ke zprávě dostal americký republikánský senátor John McCain, který se 18. listopadu účastnil v kanadském Halifaxu Mezinárodního bezpečnostního fóra. Tam ho na existenci kompromitujícího materiálu upozornil nejmenovaný západní diplomat, který Steeleovu zprávu viděl a věděl, kdo je jejím autorem. McCain proto pověřil nejmenovaného bývalého amerického představitele, aby se se zdrojem setkal.

Sešli se v Evropě a McCainův emisar pak senátorovi předal dokumenty, které získal, s tím, že je bez řádného vyšetřování nelze ověřit. McCain se proto 9. prosince sešel s šéfem FBI Comeyem a dokumenty mu předal.

Republikánský senátor John McCain

FOTO: Ints Kalnins, Reuters

Nakonec výňatky ze Steeleovy zprávy otiskl v úterý server BuzzFeed, aniž bylo jasné, jak se k nim dostal. [celá zpráva]

Trump to označil za štvavou kampaň. [celá zpráva]

Informace ze Steelovy zprávy popřel i Kreml. [celá zpráva]

Objednavatelé

Steela, který je spoluzakladatelem organizace Orbis Business Intelligence, si na vyšetřování Donalda Trumpa podle Reuters najala washingtonská společnost Fusion GPS, která se věnuje politickému výzkumu.

Udělala to v době probíhajících primárek na žádost nejmenovaných republikánů. Podle reportéra britské stanice BBC Paula Wooda ho najal volební tým Jeba Bushe, přesněji řečeno výbor jeho největších přispěvatelů, označovaný jako Super PAC.

Zástupce organizace Right To Rise USA, která jako součást zmíněného výboru Super PAC podporovala Bushe, ale Woodovo tvrzení o tom, že by za pátráním stáli republikáni odmítající Trumpa, popřel.

„Right To Rise zcela kategoricky popírá zprávu reportéra BBC a bude požadovat, aby stáhl svá obvinění,“ řekl webu Talking Points Memo její zástupce Charlie Spies. „Kromě toho, že se baví filmy s Jamesem Bondem, nemá PAC nic společného s agenty britské tajné služby,“ dodal.

Jeb Bush

FOTO: Steve Nesius, Reuters

Podle listu The Guardian ovšem Orbis zahájil pátrání až v době, kdy republikánské primárky skončily, tedy v době, kdy se Trump stal kandidátem republikánů. Podle Guardianu si Orbis údajně najal nový klient podporující Demokratickou stranu.

List podotýká, že klient nemusel nutně pocházet z okolí Hillary Clintonové ani Demokratického národního výboru a mohlo jít o významného sponzora, který se straně takto snažil pomoci.

Už v červenci ale měl Orbis v ruce řadu materiálů, nejen od agentů tajné služby, ale také od ruských oligarchů žijících na západě, napsal The Guardian.

Zdroje a informace exagenta



Podle reportéra BBC Wooda měl Steele z doby svého působení na moskevském velvyslanectví hodně kontaktů s ruskou tajnou službou FSB. Její agenti mu sdělili, že Trump byl nafilmován v prezidentském apartmá moskevského hotelu Ritz-Carlton s prostitutkami. Zřejmě šlo o jeho návštěvu z listopadu 2013, kde konala volba Miss Universe. Trump tehdy soutěž spoluvlastnil a od předloňského roku ji vlastní plně.

Wood tvrdí, že mu washingtonská firma zabývající se politickým výzkumem zprávu ukázala během posledních týdnů prezidentské kampaně. BBC ale materiál nezveřejnila bez toho, aby měla v ruce video s hrátkami s prostitutkami.

Wood dodal, že o existenci ruského kompromitujícího materiálu na Trumpa mu říkal už v srpnu jiný špión ve výslužbě, který se o něm dozvěděl „od šéfa východoevropské tajné služby“.

Agenti CIA, kteří se případu věnovali, mu později potvrdili, aniž ale uvedli svá jména, že jde „o více než jeden pásek“, že jde o „audio i video“ a že jde o nahrávky pořízené ve více než jednom dni na více než jednom místě – kromě Moskvy to mělo být ještě v Petrohradu. Materiály prý měly mít sexuální povahu a CIA je přesvědčena, že jsou věrohodné.

Donald Trump

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Trump na středeční tiskové konferenci řekl, že byl před cestou varován: „Buďte opatrný, protože ve vašem hotelovém pokoji bez ohledu na to, kam půjdete, budou zřejmě kamery.“ [celá zpráva]

Opustil dům a ukrývá se



Dvaapadesátiletý Christopher Steele podle listu The Daily Telegraph ve středu ráno opustil svůj dům. Britský deník uvedl, že si Steele po zprávě o údajném ruském kompru na Trumpa v amerických médiích uvědomil, že do několika hodin bude pravděpodobně jeho jméno vyzrazeno. Nyní se ukrývá na neznámém místě, protože se obává odvety z Ruska.

Steele pracoval pod rouškou diplomata roky pro MI6 v Rusku, v Paříži i v Londýně.

Když opustil tajnou službu, založil v roce 2009 Orbis Business Intelligence. Tu si najala britská fotbalová asociace, aby vyšetřovala FIFA. Britská fotbalová asociace tehdy doufala, že by mohla hostit mistrovství světa v letech 2018 nebo 2022. Navzdory obviněním z korupce byl příští šampionát přidělen Rusku a v roce 2022 se bude hrát v Kataru.

Agenti FBI zabývající se vyšetřování euroasijského organizovaného zločinu se v létě 2010 setkali v Londýně se Steelem, kde s ním hovořili na téma možné korupce ve FIFA. Potvrzují to e-maily, které viděli zpravodajové Reuters.

Podle lidí obeznámených s aktivitami Steela agenti FBI právě po setkání s ním zahájili velké vyšetřování korupce ve fotbalu, které vyústilo v desítky obvinění, jež se týkala i šéfů FIFA.