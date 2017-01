Rusko mě neplatí vodkou ani penězi, jsem jen agentem Česka, řekl Zeman americkému deníku

Americký deník The Washington Post si pokládá otázku, kdo je český prezident Miloš Zeman a proč ho Donald Trump po svém zvolení pozval do Bílého domu. A vzápětí si odpovídá: je to proruský, protimuslimský evropský lídr, který nenávidí politickou korektnost. Svým čtenářům Washington Post zprostředkoval i krátký rozhovor. Reportér se Zemana ptal mimo jiné na jeho náklonnost k Rusku.