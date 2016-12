Hlasování volitelů trvá několik hodin, protože hlasují ve svých státech a není stanovena jednotná doba. Po hlasování v půltuctu států žádný z volitelů republikánů Trumpa nezradil.

Hlasuje 538 volitelů, Trump ve volbách získal hlasy 306 volitelů ze třiceti států Unie. Stačí mu dostat 270 hlasů a bude zvolen. I kdyby mu tedy několik volitelů hlas nedalo, na výsledku voleb se nic nezmění.

Aktivisté demonstrují v texaském Austinu před místním kapitolem, kde požadují po volitelích, aby nehlasovali pro Trumpa.

FOTO: Mohammad Khursheed, Reuters

Letošní volby rozdělily zemi na příznivce Trumpa a bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Ta sice získala více hlasů voličů, ale méně hlasů volitelů.

List The New York Times upozorňuje, proč se USA drží tohoto složitého systému. Jedním z důvodů je, aby velké státy, jako je Kalifornie, kde vyhrála jasně Clintonová, nebo určité hustě zabydlené regiony nemohly uplatňovat svou dominantní roli v Unii. To hrozilo v roce 1888, kdy demokrat Grover Cleveland získal celkově o procento více hlasů kvůli úspěchu na jihu, ale neměl dost volitelů, protože ve státech s méně obyvateli nenašel dost příznivců.

V systému ale hraje rozhodující roli několik klíčových států, ve kterých se voliči střídavě přiklánějí k republikánům a k demokratům. Právě v těchto státech, jako je Pensylvánie nebo Florida, vyhrál letos Trump. Bylo to pro něj snadné, protože většina obyvatel v nich je v horší ekonomické situaci, žijí v nich méně vzdělaní lidé a žije tam více bělochů.