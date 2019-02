ČTK

Guzmán přezdívaný "El Chapo" - Prcek - zmizel z věznice v sobotu, a to 1,6 kilometru dlouhým tunelem, který vedl přímo z jeho cely. Utéct se mu podařilo navzdory tomu, že jsou prostory věznice nepřetržitě monitorovány kamerami a že měl na sobě elektronický náramek. "Toto pochybení zahanbuje nás všechny," řekl při návštěvě věznice ministr.

Po Guzmánovi, šéfovi nechvalně proslulého drogového kartelu ze státu Sinaloa, pátrají tisíce policistů. Mexiko úzce spolupracuje se sousedními státy Belize, Guatemalou a USA a přísně střeží všechna letiště. Do pátrání se zapojil rovněž Interpol.

Dva dny po zmizení prominentního vězně se ale ukazuje, že Guzmánův útěk, za posledních 15 let už druhý, zřejmě umožnila rozsáhlá korupce. Právě úplatky nejspíš umožnily získat ke spolupráci zaměstnance věznice, bez jejichž pomoci by se operace neobešla, píší v komentářích mexická média. Také stavba tunelu byla pečlivě naplánovaná a trvala nejméně rok: to znamená, že s jeho konstrukcí se asi začalo prakticky hned poté, co byl Guzmán v únoru 2014 po 13 letech na útěku dopaden. Americká protidrogová služba DEA údajně o plánech na útěk věděla, netušila však nic o jejich konkrétním provedení.

Sedmapadesátiletý Guzmán se řadí mezi nejmocnější drogové šéfy na světě. V roce 2009 časopis Forbes vyčíslil Guzmánův majetek na víc než miliardu dolarů a zařadil ho tehdy na seznam nejbohatších lidí světa. Poprvé byl zatčen v roce 1993 v Guatemale, z věznice uprchl v roce 2001, tehdy se ukryl v dodávce vozící prádlo z prádelny. Dopaden byl loni.