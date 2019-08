tcs, Novinky

Zveřejněné záběry pochází z ulice Fifth Street, kam střelec poté, co zastřelil svou první oběť v jedné z uliček, zamířil a kde a zabil dalších osm lidí. Ti, kteří utíkali z místa střelby, našli úkryt v baru Ned Peppers. Tam zamířil i útočník, před vchodem ho ale policejní hlídka zastřelila.

Úřady upřesnily čas, za který se dostala policie na místo činu. „Hrozba byla neutralizována odhadem okolo 30 vteřin poté, co podezřelý poprvé vystřelil,“ uvedl daytonský policejní šéf Richard Biehl. Pokud by se střelec dokázal dostat do baru plného lidí, došlo by patrně k podstatně horšímu masakru, dodali policisté.

To, že se policejní hlídka nacházela nedaleko, lze považovat za šťastnou shodu okolností. V jednu hodinu v noci, kdy s incident odehrál, totiž zavírají všechny bary a policisté tu dohlíží na pořádek.

Místo střelby v Daytonu v Ohiu

FOTO: John Minchillo, ČTK/AP

Na zásahu se podílelo šest policistů. Podle Biehla není dosud jasné, který z nich střelce smrtelně trefil. Každý zasahující podle něj vypálil minimálně jednu ránu.

Letos už 251. střelba



Betts střílel kolem jedné hodiny místního času ve čtvrti v historické části města proslulé bary, diskotékami, obchůdky a galeriemi s uměním. Zastřelil devět lidí, později vyšlo najevo, že mezi nimi byla i jeho sestra. Zraněno bylo 27 osob.

Na místo přijel útočník se svou sestrou a ještě jedním mužem, který z útoku vyvázl se zraněním. Co přesně se stalo v době mezi příjezdem a prvním výstřelem není doposud známo, sestra však patřila mezi střelcovy první oběti. Třetí osobu z auta policie nepodezírá z toho, že by o útoku věděla.

Záchranáři odvážejí těla obětí.

FOTO: John Minchillo, ČTK/AP

Podle policie byl muž vybaven útočnou puškou o ráži .223 a bubnovými zásobníky. Zbraň si útočník objednal online z Texasu, ale přebíral si ji u místního prodejce zbraní. V jeho voze byla navíc objevena brokovnice. Motiv útoku zůstává zatím nejasný.

Letos už jde o 251. masovou střelbu v USA, přičemž ta předchozí, se odehrála jen necelých 24 hodin předtím v texaském městě El Paso. Tam střelec zavraždil 20 lidí. Masovou střelbu definuje FBI jako střelbu, při které zemře nebo je zraněno čtyři a více lidí, nepočítaje v to útočníka. Letos už takto zemřelo 520 lidí a nejméně 2000 jich bylo zraněno.