Ivan Vilček, Právo

Kapitán lodě, jež se s Mořskou pannou srazila, Jurij C. byl po havárii vzat do vazby, ale na kauci 15 milionů forintů (1,2 milionu korun) byl propuštěn a je vyšetřován na svobodě. Hrozí mu až osm let vězení.

Zsolt Sógor, právní zástupce společnosti, která provozovala Mořskou pannu, upozornil na řadu chyb, kterých se Jurij C. dopustil. „Kapitán vypnul zvukový alarm radaru, který upozorňoval na blízkost jiného plavidla. Kapitánský můstek byl v nižší poloze, než bylo nutné, a neměl dobrý výhled dopředu. Není jasné, co dělal v čase nárazu, a pak nezahájil záchranu lidí, kteří se octli ve vodě,“ vyčetl Sógor chyby, kterých se Jurij C. dopustil. „Může být dodatečně obviněn také z neposkytnutí pomoci,“ dodal právník.

Viking Sigyn je opět v Maďarsku, kotví u Visegrádu

FOTO: MTI

Oba kapitáni spolu po havárii mluvili, takže i kapitán Viking Idun věděl o nárazu a mohl slyšet křik lidí ve vodě. Navzdory tomu obě lodě pluly dál. „Z neposkytnutí pomoci tak může být obviněn i kapitán Viking Idun,“ konstatoval Sógor. Podle právníka palubní kamera Viking Idun dokonce zaznamenala lidi v Dunaji.

Záchranné čluny spustili paradoxně členové posádky Viking Sigyn bez příkazu kapitána. „Viděl jsem člověka v Dunaji a spustil jsem člun na vodu. Na ostatní jsem křičel, že ve vodě je člověk,“ uvedl jeden z členů posádky Viking Sigyn. Připustil však, že vůbec netušil, že lidé, které zachraňoval, se dostali do vody po nárazu s jejich lodí.

Podle ripost.hu má být vyšetřování květnové havárie ukončeno v březnu 2020 a soudní přelíčení bude zahájeno v létě příštího roku.

Viking Sigyn narazila do Mořské panny 29. května 2019 u Markétina mostu v Budapešti. Vyhlídková loď se po nárazu mnohem větší hotelové lodě potopila během sedmi vteřin. Na palubě bylo 35 lidí: dva členové maďarské posádky a 33 jihokorejských turistů. Zachránit se podařilo jen sedm lidí.