Ivan Vilček, Právo

Zsolt Németh, místopředseda Maďarského statistického úřadu, upozornil, že do roku 2051 se může počet obyvatel některých okresů propadnout až o polovinu ve srovnání se současným stavem.

Vylidňuje se především severovýchod Zsolt Németh, maďarský statistický úřad

„Platí to především o severovýchodních okresech, naopak v okolí hlavního města bude počet obyvatelů stoupat,“ konstatoval Németh.

Metropole jako magnet

Při statistických odhadech demografové vzali v potaz vývoj porodnosti a úmrtnosti, přesuny obyvatelstva v souvislosti s pracovními příležitostmi a odchod mladých lidí do zahraničí. „Odchází především vysokoškolsky vzdělaní mladí lidé, většinou muži do 40 let, mnohdy do 30 let,“ upozornila socioložka Ágnes Hársová s tím, že v zahraničí žije asi 600 tisíc Maďarů.

„V roce 1980 žilo v Maďarsku rekordních 10,7 milionu obyvatel. Podle negativních odhadů dosáhne počet obyvatel v roce 2051 jen 8,01 milionu a podle pozitivních odhadů 9,07 milionu,“ uvedl Gergely Tagai z Maďarské akademie věd (MTA). MTA nevylučuje ani katastrofický pokles obyvatelstva na 6,5 milionu do roku 2060.

Podle prognóz bude víc lidí žít v okolí Budapešti, v okresech Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Pilisvörösvár, Budakeszi a Gödöllő. V ostatních okresech populace přibyde, nebo bude v menší míře klesat. „Přirozená vnitřní migrace zabrání vylidňování okolí župních měst, jako jsou Kaposvár, Pécs, Szeged, Kecskemét nebo Szombathely,“ konstatuje studie MTA. Naopak nejvíc krvácet budou župy Vas, Zala, Somogy, Baranya, Tolna a Békés na severu a jihu země.

Místopředseda statistického úřadu upozorňuje, že v zemi mohou vznikat tzv. depresivní zóny, v nichž bude převažovat obyvatelstvo ve věku nad 65 let a mladší ročníky budou odjíždět za prací.

Zapomenutá obec: žádná práce, hodně dětí Před obecním úřadem v Tornanádaska na severovýchodě Maďarska stojí ráno třicet lidí s hráběmi a lopatami. Starosta Tamás Beri je nespokojen s velkým množstvím absencí. „Je to škoda, místo chybějících mohli dnes dostat práci jiní zájemci,“ cituje starostu server abcug.hu. Ze 776 obyvatel obce nemá trvalé zaměstnání ani jediný a polovina se nezúčastňuje ani veřejně prospěšných prací. Podle webu napi.hu patří obec v tomto směru k nejhorším v zemi. „Lidé nemají žádnou šanci získat zaměstnání nikde v regionu,“ posteskne si starosta. Počet obyvatel obce přitom roste. „V okolních obcích se narodí 3–4 děti ročně, u nás třicet ročně,“ upozornil Beri. Ve dvanáct kilometrů vzdálené obci Tornabarakony však nemají s nezaměstnaností sebemenší potíže. Nikdo zde zaměstnání nehledá. Jak je to možné? V obci totiž zůstalo jen posledních šest obyvatel a všichni jsou důchodci. V těchto bohem zapomenutých obcích si strana FIDESZ premiéra Viktora Orbána udržuje mimořádnou podporu. Místní si pochvalují, že sociální pomoc se za poslední léta zvedla v přepočtu z 3500 na 6600 korun měsíčně. Jedním dechem přiznávají, že neznají žádnou jinou politickou stranu než Orbánův FIDESZ, kterou celá šestice volí.

Orbán se domáhá více malých Maďarů

„Podobný vývoj se však objevuje v řadě dalších zemí,“ připustil Németh. Premiér Viktor Orbán vidí řešení, jak zastavit pokles počtu obyvatel, v tom, že maďarské ženy budou rodit víc dětí. „Západ vidí řešení v migraci, chtějí tolik migrantů, kolik chybí dětí. My Maďaři máme jiný názor – chceme maďarské děti,“ nechal se slyšet předseda maďarské vlády.

Vláda připravila řadu opatření, která by měla povzbudit mladé Maďary, aby měli děti. Mladé páry mohou dostat například bezúroční půjčku ve výši 10 milionů forintů (786 tisíc korun). Při narození třetího dítěte by stát celý dluh odpustil. Ženám se čtyřmi a více dětmi stát doživotně odpustí daň z příjmu.

Podle Organizace spojených národů klesne počet obyvatel států visegrádské čtyřky (Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko) do poloviny 21. století ze současných 64 na 55,6 milionu. Největší úbytek postihne Maďarsko a Polsko (14 procent), pak následuje Slovensko (10 procent) a Česká republika (pět procent).