Ivan Vilček, Právo

„Za veřejné vystoupení není považováno komentované krmení a naučné přednášky v zoologické zahradě ani například využití dravců při sokolnických vystoupeních. Nadále bude povoleno cvičit zvířata k běžné komunikaci při krmení, přepravování a ošetřování,“ stanoví vyhláška.

Vyhláška souvisí s novelou zákona o veterinární péči, která od 1. ledna 2019 definuje zvíře jako živého tvora a cítící bytost. „Nechceme diskriminovat cirkusy, ale chceme chránit nejrizikovější skupinu divoce žijících zvířat před zneužíváním,“ vysvětlila Gabriela Matečná, slovenská ministryně zemědělství.

Ochránci získali 50 tisíc podpisů

Skončí veřejná vystoupení se zvířaty, kde by musela předvádět člověkem naučené chování, které se v přírodě běžně nevyskytuje. V případě zvířat, na které se zákaz nebude vztahovat, bude zapovězena drezura pomocí ohně a jiných podnětů, které by mohly zvířeti způsobit bolest a stres. To stejné platí o používání látek ovlivňujících vnímání zvířete. „Drezura bude muset být přerušena, bude-li zvíře unavené nebo s příznaky stresu,“ konstatuje vyhláška.

S týráním a bitím zvířat jsem se v cirkusech nikdy nesetkal veterinář Milan Kopčok

Drezura zvířat v manéži zůstávala dlouhodobě terčem kritiky ochránců ze Svobody zvířat. „Zvířata v cirkusech žijí často v nedůstojných podmínkách, nemohou naplňovat své přirozené potřeby, tráví hodně času na cestách a jsou podrobována často bolestivé drezuře,“ upozorňuje Svoboda zvířat na webu. Pod petici za zákaz zvířat v cirkusech získala přes padesát tisíc podpisů.

Veterinář Milan Kopčok však tvrdí, že zvířata mají v cirkusech většinou vyhovující podmínky na život. „S týráním a bitím zvířat jsem se v cirkusech nikdy nesetkal,“ konstatoval.

Aleš nebude

Pravidelně zajíždí na Slovensko například český cirkus Aleš. „Kvůli ochráncům zvířat návštěvnost poklesla. Říkají, že zvířatům ubližujeme, ale není to pravda,“ říká principál cirkusu Antonín Aleš. „Zvířata nás živí, proč bychom je měli týrat?“ klade si otázku principál, jehož rodina se věnuje cirkusu přes 140 let.

Jeho syn Antonín proslul výcvikem šelem. „V manéži se nepřetvařujeme. Když zvíře udeříte, ztratí k vám důvěru a bude se vás bát. Normálně uvažující člověk rozezná, když se zvíře bojí, je podvyživené nebo ve stresu,“ dodává.

Cirkus Aleš nepředvádí přeskok tygrů a lvů přes ohnivý kruh. „To opravdu není pro šelmy přirozené. U nás to neuvidíte,“ řekl Aleš deníku Nový čas. Dodal, že k týrání zvířat často dochází spíš na družstvech a v romských osadách na východním Slovensku než pod šapitó.

Principál připouští, že cirkusy kvůli připravované vyhlášce Slovensko opustí. „Můžeme se vrátit do České republiky, Maďarska či Polska. Nikde jinde podobný zákon neplatí. Ani jeden veterinář přitom nezjistil, že se u nás děje něco protizákonného,“ kroutí hlavou Aleš.