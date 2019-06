Pavol Minarik, Právo

„Polsko zůstává rozdělené na dva bloky a ten náš je bohužel slabší,“ napsal k situaci v zemi jeden ze sympatizantů Platformy v týdeníku Newsweek Polska.

Květnové hlasování o složení Evropského parlamentu (EP), jakousi generálku před podzimními volbami do Sejmu a Senátu, jež se mají konat 13. října, lépe zvládlo PiS Jaroslawa Kaczyńského, které všechny karty vsadilo na sociální pomoc obyvatelstvu. Hlasovalo pro něj 45 procent, tedy rekordních 6,2 milionu voličů, o půl milionu více než v předchozích parlamentních volbách v roce 2015.

Opozice v čele s PO, jež se spojila v Evropské koalici, navzdory očekávanému vítězství s 38 procenty nakonec prohrála. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 ještě žádná polská politická strana u uren nezískala tak vysokou podporu jako teď

PiS, jeho šance na vítězství v podzimním klání nebyly nikdy vyšší.

Tusk: Dobrá kampaň podle ošoupaných bot

Povolební šok však utrpěli nejen poražení, ale i vítězové. Zatímco ti první snesli na své hlavy vlnu sebekritiky, druhým drtivý triumf, v pořadí už čtvrtý za sebou, vyrazil dech. „Týden fňukání nad porážkou v eurovolbách stačil, protože uplakánky nikdo nebude volit,“ prohlásil v Gdaňsku Donald Tusk, bývalý polský premiér a předseda Evropské rady.

Předseda Evropské rady Donald Tusk

FOTO: Yves Herman, Reuters

Zároveň vyzval opozici k výkonu a nabádal ji, „aby pohnula zadky, rozběhla se po Polsku, nevynechala ani tu nejmenší vesnici, ani jeden z více než 300 okresů a nerozdělovala lidi na chudé, zaostalé a ty moudré z města“. Neodpustil si rýpnout, že dobrá předvolební kampaň se pozná podle „ošoupaných, sedřených bot“.

Bartosz Arlukowicz, nově zvolený europoslanec za PO, jich prý sedřel tři páry, zhubl dobrých deset kilogramů a chodil i za těmi, u kterých mu hrozilo, že na něm nenechají suchou niť.

Opozice se hledá

„Neurazil se, když mu nadávali, vyslechl každého a vysvětloval, co bude potřeba dělat s nemocným polským zdravotnictvím, když se dlouhá léta živil jako lékař. Kandidoval ve Štětínském vojvodství a získal téměř čtvrt milionu hlasů, o sto tisíc víc než nejúspěšnější kandidát PiS. „Jeho pracná cesta může znamenat úspěch,“ řekl Tusk.

„Šance je v úspěšných lidech ze samosprávy, v mladých tvářích, které voliči v regionech dobře znají pro jejich tah na branku,“ mobilizoval opozici Tusk, navzdory dlouhodobému působení v Bruselu nejsilnější protivník „vševládnoucího“ líd­ra PiS Kaczyńského.

„Tusk se sice nestaví do čela boje ani nezve na barikády, ale pojmenovává otevřeně reálný stav. Také si je vědom, že tempo dění v zemi nediktuje opozice, ale pouze reaguje na to, co dělá PiS. Pokud urychleně nenastane v jejím myšlení a hlavně konání změna, pak volební úspěch přijde sotva,“ upozorňuje v komentáři portál WPWiadomosci.pl.