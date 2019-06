Izrael má právo nechat si část Západního břehu, tvrdí americký velvyslanec

Izrael má právo ponechat si alespoň část okupovaného Západního břehu Jordánu. V rozhovoru s listem The New York Times to uvedl americký velvyslanec v Izraeli David Friedman. Velvyslancova slova ihned zkritizovali zástupci Palestinců a rovněž izraelská nevládní organizace Peace Now, která bojuje proti zakládání a rozšiřování židovských osad na palestinských územích.