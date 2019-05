USA a Polsko se blíží dohodě o americké základně

Varšava a Washington jsou blízko dohodě o zvýšené americké vojenské přítomnosti v Polsku. Obě strany se ale stále liší v názoru na to, kdo zaplatí novou výstavbu, není jasné ani to, jak dlouho americký závazek potrvá. Uvedla to ve středu agentura Reuters.