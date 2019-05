vpl, DPA, Právo

O této pasáži nejspíš hovořil Strache v sobotu při oznámení rezignace, kdy se omluvil za fámy, které o kancléři rozšiřoval.

Dodal, že má kompromitující materiál i na Christiana Kerna (53), někdejšího kancléře a předsedu sociální demokracie (SPÖ). „Mám informátora, který mi poslal fotografii s Kernem. S neplnoletým černouškem v Kapském Městě,“ upřesnil

Strache na schůzce, na níž Alijoně Makarovové, falešné neteři ruského oligarchy, slíbil 24. července 2017 státní zakázky, mj. stavbu dálnic a silnic či vstup do státem vlastněných kasin, výměnou za nelegální dary a skrytou pomoc před parlamentními volbami.

Bastian Obermayer (41), zkušený investigativní reportér německého listu Süddeutsche Zeitung, který pasáže z nahrávky spolu s časopisem Der Spiegel předložil veřejnosti, spolu s kolegyní Leilou Al-Seroriovou (31) nezastírali, že je šokovalo, jak Strache bez zábran vyprávěl před cizí ženou o intimních tajemstvích rakou­ských politiků.

Zaostřeno na V4

Někdejší vicekancléř v dosud nezveřejněné části záznamu líčí, kdo bere drogy, kde je kupuje, kdo je homosexuál, kdo ze zadaných udržuje s kým poměr. „Zaskočilo nás, jak oba politici (Strache a jeho pravá ruka Johann Gudenus – pozn. Práva) propírali intimní podrobnosti ze soukromí jiných politiků,“ divila se Al-Seroriová. „Celou dobu jsme se ptali, jak se baví s lidmi, jimž doopravdy věří,“ podotkl Obermayer.

V jedné části záznamu pořízené ve vile na Ibize se třemi ložnicemi, čtyřmi koupelnami, bazénem a zvláštní sekcí pro hosty, kde noc vyjde na tisíc eur (25 760 korun), Strache také hovoří o Visegrádu. Rakou­sko by se podle něho mělo v budoucnu k V4 připojit.

„Musíme se velmi silně otevřít ve směru na Východ, k Rusku,“ zdůrazňuje. „Na Západě máme dekadenci, na Východě jsou normální,“ upozorňuje. Doplňuje, že bývá často v Moskvě, už před více než deseti lety se setkal s poradcem Vladimíra Putina (66), aby „spřádali plány strategické spolupráce“.

Také Srbsko považuje za fantastickou zemi, někteří jeho přátelé tam hodně investovali, řekl Strache dále. Ze Srbska pochází Tajana Tajčičová (29), druhá manželka Gudenuse (42), jež byla také přítomna na schůzce na Ibize. Gudenus se s ní oženil v roce 2016. Loni se jim narodila dcera a další dítě Tajana čeká.

Nedůvěra za nedůvěru

Po rozpadu koalice zvažuje FPÖ možnost, že se bude podílet na sesazení Kurze, který současně řídí vládní Rakouskou lidovou stranu (ÖVP).

„Kurz byl naivní, že my Svobodní po jeho vyjádření nedůvěry vůči nám nemáme nedůvěru vůči němu,“ řekl deníku Österreich za FPÖ Herbert Kickl (50). „Ať se mimořádné zasedání parlamentu koná kdykoli, kdo dává důvěru, dostane důvěru. kdo dává nedůvěru, dostane nedůvěru,“ dodal s tím, že Kurz ukončil spojenectví s FPÖ bezdůvodně: „Vmanévroval se do slepé uličky a patrně nepočítal s tím, že my Svobodní nebudeme všemožně hájit své posty, jako to činí jiní.“

Kurz navrhl v pondělí odvolání Kickla z postu ministra vnitra, na což všichni ministři za FPÖ oznámili odchod vlády. Výjimkou je ministryně zahraničí Karin Kneisslová, která FPÖ zastupuje v kabinetu jako nestranička.

Na mimořádném zasedání parlamentu příští pondělí by tudíž většina poslanců mohla vyslovit Kurzovi nedůvěru.

Pokud by k tomu došlo, prezident Alexander Van der Bellen (75), který Kickla odvolal, by musel jmenovat nového předsedu vlády.