Podle náměstka francouzského ministra vnitra Laurenta Nuněze se katedrálu zřejmě nepodaří zachránit.

Okolí památky i její interiér byly evakuovány. Na místě je podle tisku kolem 400 hasičů, kteří zahájili rozsáhlou operaci a uzavřeli okolí. S požárem bojují pomocí 18 vodních děl.

Hasiči se rovněž snaží zamezit zřícení jedné z čelních věží katedrály, která hoří. "Pokud spadne, budou škody ohromné," řekl novinářům šéf hasičů Jean-Claude Gallet.

Příčina požáru není zatím známa, ale podle úřadů na katedrále probíhají opravy a na záběrech ze sociálních sítích je vidět, jak hoří právě v okolí lešení. Po zřícení zadní věže hasiči uvedli, že se propadla střecha katedrály, uvedla televize Sky News.

Ministerstvo vnitra oznámilo, že zatím nemá informace, že by byl při požáru někdo zraněn.

BEZ KOMENTÁŘE: Požár v katedrále Notre-Dame. Zdroj: AP

Katedrála je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, leží na ostrově Île de la Cité na řece Seině. Patří k nejnavštěvovanějším památkám francouzské metropole.

Hořící zadní věž pařížské katedrály Notre-Dame. Věž se později zřítila.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Podle serveru bfmtv.com, který cituje zdroj z hasičských složek, zachvátily plameny okolo 18:50 vrchní část chrámu a požár může souviset s renovačními pracemi na budově. Plameny se rychle šíří, píše deník Libération na svém webu.

Plameny šlehající z pařížské katedrály Notre-Dame

FOTO: Julie Carriat, Reuters

Televizní stanice France 2 uvedla, že policie požár vyšetřuje jako nehodu. Starostka Paříže Anne Hidalgová hovoří o „strašném požáru”, uvedla agentura AFP.

„Lešení jde pomalu k zemi, v zadní části jsou masivní plameny. Kousky katedrály odpadávají, například trámy v chrámové lodi,” hlásil z místa reportér listu Libération. Mluvčí katedrály Andre Finot francouzským médiím řekl, že dřevěný interiér katedrály bude zřejmě zcela zničen. „Všechno hoří, nic z toho nezůstane,” uvedl Finot.

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži, na snímku je vidět prázdné místo po shořelé špičce věže.

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Flames and smoke are seen billowing from the roof at the landmark Notre-Dame Cathedral in Paris pic.twitter.com/Ei1ZraqH63