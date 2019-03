Novinky, ČTK

S dovoláním na resort spravedlnosti o tom informují světové agentury. Závěry vyšetřování nebudou ihned zveřejněny a ministr Barr nyní rozhodne, v jaké podobě je předá dalším zodpovědným stranám. Další vývoj bude podle agentury AP záležet na Kongresu a „se vší pravděpodobností” na federálních soudech.

Další kroky týkající se Muellerovy zprávy o možném vměšování Ruska do voleb v USA záleží na ministru spravedlnosti, Trump obsah nezná, uvedl následně Bílý dům.

Závěry vyšetřování nebudou ihned zveřejněny, otázkou je, zda se z nich vůbec něco na veřejnost v nejbližší době dostane. Podle televize CNN řekl Barr šéfům právních výborů Senátu i Sněmovny reprezentantů, že by je o částech Muellerovy zprávy mohl informovat ještě během víkendu.

Mueller ve zprávě nedoporučuje obvinit další osoby, tvrdí AP i CNN s odkazem na zdroje.

Donald Trump

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Někdejší ředitel FBI Mueller od května 2017 vyšetřoval to, zda se volební štáb současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v kampani před volbami roku 2016 snažil výsledek hlasování ovlivnit ve spolupráci s Moskvou. Rovněž zkoumal, zda hlava státu později nemařila vyšetřování ruských vazeb.

Trump jakékoli spiknutí s Ruskem od počátku odmítá a o Muellerově vyšetřování hovoří jako o honu na čarodějnice. Server Axios ale připomíná, že práce Muellerova týmu už vedla ke 199 obviněním z trestných činů a k pěti odsuzujícím verdiktům.

Michael Cohen, bývalý Trumpův osobní právník.

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Mueller loni v prosinci uvedl, že Michael Cohen, který byl dříve osobním právníkem Donalda Trumpa, jednal během kampaně před prezidentskými volbami s ruským představitelem, jenž nabízel Trumpovi pomoc Ruska. Rus, který „měl důvěru Moskvy”, kontaktoval Cohena v listopadu 2015.

Cohen, který se rozhodl s vyšetřovatelem spolupracovat, přiznal podle Muellera rozhovor s ruským občanem z konce roku 2015 jako jeden z „kontaktů s ruskými zájmy”. Tento člověk nabídl Trumpově kampani „politickou spolupráci” a „spolupráci na vládní úrovni”.

Vyšetřovatel Mueller se zodpovídá pouze ministerstvu spravedlnosti, nikoli například Bílému domu. Není tudíž jasné, za jakých okolností by se k jeho zjištěním mohl dostat prezident Trump nebo jeho právníci. Generální prokurátor během výpovědí v Senátu před nástupem do funkce slíbil, že neumožní jakékoli zásahy Bílého domu do vyšetřování.