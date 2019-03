Ivan Vilček, Právo

Data agentura sbírala po skončení prvního kola, od 17. do 19. března. Čaputovou podporují většinou mladší voliči od 18 do 30 let a lidé s vysokoškolským vzděláním. Starší voliči ve věku nad 65 let a voliči s maturitou podporují Šefčoviče.

„Voliči, kteří v roce 2014 dali svůj hlas Robertu Ficovi, plánují nyní odevzdat svůj hlas Šefčovičovi. Ti, kteří hlasovali pro Andreje Kisku, podpoří většinou Čaputovou,“ uvedla RTVS.

Účast ve druhém kole by podle průzkumu mohla dosáhnout 44 procent. Zájem o volby mají většinou mladší voliči do 24 let a nejstarší ročníky nad 65 let. Pětina voličů svoji účast v druhém kole ještě zvažuje.

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič

FOTO: Novinky.cz s ČTK

V sobotním prvním kole prezidentských voleb získala Čaputová 40,6 procenta hlasů a Šefčovič 18,7 procenta hlasů.

Druhé kolo volby hlavy státu se uskuteční 30. března 2019.