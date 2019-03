vpl, Právo

„Berlín tak chce ukázat, že otázku vysokého počtu běženců v zemi řeší a vyhošťuje ty, kteří nesplňují podmínky pro poskytnutí azylu. Deportace však veřejnost vnímá velmi kontroverzně,“ sdělila televize ARD s tím, že krátce po jedné z nich spáchal loni v červenci sebevraždu 23letý Afghánec, jenž v SRN předtím žil osm let.

Čtěte také: Berlín přehlížel zločince mezi běženci

Kritici namítají, že situace v Afghánistánu je stále příliš nebezpečná na to, aby tam Berlín vracel neúspěšné uchazeče o azyl.

Austrálie sníží během příštích čtyř let roční kvótu přijímaných migrantů ze 190 tisíc na 160 tisíc, řekl australský premiér Scott Morrison. Dodal, že migranti budou posíláni do menších měst a na venkov, ne do velkoměst.