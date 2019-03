ČTK

Fraktura jazylky, kosti mezi bradou a hrtanem, kterou Lesin utrpěl, je považována za výjimečnou, často k ní totiž dochází při rdoušení. Jeden z dokumentů, který má RFE/RL k dispozici, uvádí, že jazylka byla zlomena v době smrti či její blízkosti. Další posudek ale konstatoval, že kost mohla být poškozena až po Lesinově skonu a možná i během pitvy.

Stanice nicméně zprávu, která má 149 stran, označila za dosud vědecky nejpřesnější popis Lesinovy smrti. Závěrečná zpráva prokuratury z října 2016 konstatovala, že Lesin zemřel bez cizího zavinění souběhem otravy alkoholu a tupými poraněními na těle včetně hlavy způsobenými pády.

Lesin se 2. listopadu 2015 zapsal jako host hotelu Four Seasons a od první chvíle začal pít. Potuloval se po chodbách a personál ho několikrát odvedl zpět do pokoje. O půl šesté ráno 4. listopadu odjel v taxi do hotelu Dupont Circle a najal si tam apartmá za 1200 dolarů, jež zaplatil v hotovosti. Vrátil se do původního hotelu, kde ho ráno našli na chodbě jenom ve spodním prádle. Následně ho vykázali z pokoje, Lesin proto odjel do Dupont Circle, kde bylo dopoledne 5. listopadu jeho tělo nalezeno.

Hotel Dupont Circle ve Washingtonu, kde bylo nalezeno tělo Mikhaila Lesina, exporadce ruského prezidenta Vladimira Putina

FOTO: Andrew Harnik, ČTK/AP

Pochybnosti v případu vyvolává mimo jiné to, že chybí desetihodinový záznam z kamery na chodbě, takže není jasné, zda do pokoje k Lesinovi někdo nevstoupil. Jasno nevnesla ani policejní zpráva, která byla před zveřejněním zeditována.

Tyto okolnosti daly vzniknout spekulacím o tom, zda Lesin nemohl být zavražděn, protože mohl poskytnout detaily o ruském systému praní peněz. Není ale jasné, proč by americká policie a lékař měli mít zájem skrývat fakta. Server Buzzfeed předloni s odvoláním na neidentifikovaný zdroj informoval, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se domnívá, že Lesin byl zavražděn. Zemřel v předvečer naplánovaného setkání se zástupci ministerstva spravedlnosti, které prý platilo hotelový účet.

Lesin byl na počátku tisíciletí jednou z nejvlivnějších postav v ruských médiích. V letech 1999 až 2004 působil jako ministr tisku, dalších pět let byl poradcem prezidenta Putina. Roku 2014 ale náhle z funkce odešel, což znalci poměrů v Moskvě považovali za projev toho, že upadl v nemilost. Když zemřel, bylo mu 57 let. V Moskvě byla zpráva o jeho smrti hlavní událostí, Rusko rychle oznámilo, že příčinou byl infarkt, což ale soudní lékař v USA nepotvrdil.