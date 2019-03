ama, ČTK, BBC, Právo

Před úterním hlasováním o brexitové dohodě v parlamentu upozornil, že členské státy plánují „zpřísnění podmínek“ a chystají dodatečné „právní a finanční požadavky“ mimo již dosud stanovenou „pokutu za rozvod“ ve výši 39 miliard liber.

List citoval nejmenovaného evropského diplomata, podle něhož členské země vnímají odklad stále negativněji. S odvoláním na vlastní zdroje napsal, že každý rok odkladu by Británii přišel na 13,5 miliardy liber. Deník přitom již dříve tvrdil, že premiérka Theresa Mayová již prakticky přišla o podporu kabinetu a čelí stále silnějšímu nátlaku na rezignaci. V současné době má údajně podporu „pouze dvou“ členů své vlády.

Hlasování navzdory očekávané porážce

Hlasování o připravené brexitové dohodě se v úterý v Dolní sněmovně uskuteční navzdory spekulacím o odkladu, ujistil mluvčí Mayové. Hlasování k dohodě o podmínkách rozluky, kterou s Unií dojednala britská premiérka, by mělo naznačit, jak se bude vyvíjet složité odcházení země z EU.

Irská pojistka Je součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku. Má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor Unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců. Zdroj: ČTK

Mayová v pondělí odletěla do Štrasburku, aby tam na poslední chvíli jednala s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. EU a Británie se následně zavázaly, že učiní vše, aby do konce roku 2020 našly náhradní řešení za spornou irskou pojistku. Vyplynulo to ze společného prohlášení Mayové a Junckera.

Poslanci v lednu dohodu odmítli kvůli tzv. irské pojistce. Podle pozorovatelů je téměř jisté, že také v úterý brexitovou dohodu nepodpoří. Ve středu se pak mají vyslovit k tomu, zda si přejí brexit bez dohody. Pokud by ani tato varianta neprošla, má následovat hlasování o odkladu vystoupení z EU, plánovaného na 29. března.

Irská pojistka je kontroverzním bodem brexitové dohody. Má zajistit průchodnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu. Podle některých britských poslanců představuje riziko, že země zůstane natrvalo připoutána k unijním strukturám. Unie ale ujišťuje, že toto řešení, pokud na něj vůbec dojde, by mělo být pouze dočasné. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.