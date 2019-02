Poláci utratí miliardy za nové zbraně, koupí letadla i ponorky

Polsko do roku 2026 vynaloží 185 miliard zlotých (asi 1,1 bilionu Kč) na modernizaci armády, hlavně na nákup bojových letadel, vrtulníků a ponorek. Oznámil to ve čtvrtek ministr obrany Mariusz Blaszczak. „Je to cesta vpřed, výchozí bod pro rozvoj,” prohlásil.