Celkem se zranilo pět lidí. Dva cestující a jeden člen personálu museli být odvezeni do nemocnice, uvedla místní média.

Mluvčí federální letecké správy potvrdil, že let 5763 byl přesměrován do Rena a bez dalších komplikací přistál kolem 13:00 místního času poté, co posádka hlásila turbulence ve výšce okolo deseti kilometrů.

More photos of the insane turbulence on DL5796 today, operates by @Compassairlines . My deep gratitude and professional respect for the flight crew. I mis-attributed my congratulations to @Delta, who very well may also be awesome, but this heroism was @Compassairlines crew. pic.twitter.com/kzXAQvFR3V