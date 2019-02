ČTK

S pomocí mezinárodní koalice proti IS v Sýrii bojuje uskupení arabských a kurdských jednotek SDF. „Bitva začne dnes večer a jejím cílem bude porazit zbytky této teroristické organizace,” sdělil v sobotu Mustafa Bálí z mediální služby SDF.

Řekl také, že v minulých deseti dnech si bojovníci SDF v boji počínali „trpělivě”, protože se z obležené enklávy evakuovali civilisté. Enklávu tvoří podle něj dvě vesnice na irácké hranici.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), již citovala AP, oznámila, že bojovníci IS v sobotu zaútočili na své protivníky podporované Spojenými státy poblíž ropného pole na východě Sýrie. Mezinárodní koalice, které velí USA, na to reagovala nálety. IS ráno podle SOHR do tohoto útoku poslala 12 svých lidí, kteří dokázali bojovat několik hodin, dokud všichni nepadli. Někteří z nich útočili s pomocí motorek naložených výbušninami.

Americký prezident Donald Trump v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout americké vojáky, protože IS už byl poražen. Armáda ani některé státy si to nemyslí. Ve středu Trump prohlásil, že do příštího týdne IS bude poražen na celém území, které od roku 2014 v Iráku a Sýrii ovládl. SDF proti posledním oddílům IS v Sýrii bojuje od loňského září. Na obou stranách si tento boj vyžádal několik set obětí. V Iráku byl IS poražen roku 2017.