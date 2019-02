Novinky

Trump v rozhovoru odpovídal na otázku, co by ho přimělo k použití armády ve Venezuele, a jak je to z hlediska národní bezpečnosti. „Toto nechci říct, ale zajisté je to... jedna z možností,” zmínil ohledně případného vstupu vojáků.

Venezuelský prezident Nicolas Maduro sleduje shromáždění v metropoli Caracasu (2. února 2019).

FOTO: Ariana Cubillos, ČTK/AP

Americký prezident rovněž na téma možného vyjednávání s Madurem uvedl, že ho venezuelský vůdce požádal už před několika měsíci o schůzku, Trump ji ale odmítl.

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Lidé ve Venezuele již několik dní bouřlivě protestují, demonstrace svolává opozice i stoupenci autokratického prezidenta Madura. Politická situace je nepřehledná.

Minulý týden se při masových demonstracích prohlásil úřadující hlavou státu šéf parlamentu ovládaného opozicí Juan Guaidó, parlament totiž neuznal Madurův nový mandát. Rovněž řada zemí včetně USA vyjádřila Guaidóovi podporu.

Demonstrace svolává opozice i příznivci Madura.

FOTO: Reuters

Maduro je u moci od března 2013 a od té doby se v zemi konala řada manifestací za demokratické volby a řada protestů proti porušování lidských práv a proti řízené hospodářské politice vlády, kvůli níž kolabuje ekonomika, zmínila ČTK.