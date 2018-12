rm, ČTK, BBC, Právo

„Kabinet se shodl, že je třeba zesílit přípravy. Plány máme a naplno je začneme uvádět do praxe,“ řekl mluvčí vlády.

Pouhých sto jedna dní před datem vystoupení tudíž v úterý vláda vyčlenila dvě miliardy liber (57 mld. Kč) pro resorty vnitra, zahraničního obchodu a životního prostředí. Zhruba čtvrtina této částky půjde na zabezpečení hranic a problematiku spojenou s pobytem občanů Evropské unie v Británii.

V rámci mimořádných opatření oznámil ministr obrany Gavin Williamson kolegům, že vyčlenil na 3500 profesionálních vojáků na ochranu resortů pro případ nepokojů spojených s brexitem.

Vládní úředníci také vyzvou na šest milionů podnikatelských subjektů, aby vypracovaly vlastní nouzové plány. „Klíčové je zejména zajištění dostatku potravin a léčiv,“ sdělila vláda.

Podle analytiků se Theresa Mayová těmito kroky snaží dotlačit poslance, aby nakonec kývli na dohodu o odchodu z EU, jak ji vyjednala s Bruselem.

Jako bezpečnostní pásy, tvrdí ministryně

Ministryně práce Amber Ruddová poznamenala, že eskalace příprav je jen projevem předběžné opatrnosti. „Bezpečnostní pásy si také připínáme, aniž bychom čekali okamžitou havárii,“ mírnila alarmistické vyznění opatření.

V pondělí večer Mayová zmařila pokus labouristů vyvolat hlasování o nedůvěře její osobě. Vůdce labouristů Jeremy Corbyn v pondělí večer podal návrh na nezávazné hlasování o nedůvěře premiérce Mayové, jež prý příliš otálí s hlasováním o vyjednané brexitové dohodě. Corbyn by chtěl hlasování ještě před Vánoci.

Mayová však hlasování o dohodě o odchodu Spojeného království z EU přeložila až na 14. ledna. Hlasovat se mělo již před týdnem, ale Mayová to na poslední chvíli změnila, protože by čelila jisté a drtivé porážce. Bylo to poprvé po 70 letech, kdy úřad britského premiéra neprotlačil Dolní sněmovnou klíčovou smlouvu upravující vztah Británie se zahraničím.

Corbyn s útokem poněkud váhal

„Je špatné a nepřijatelné, že bychom měli čekat téměř měsíc na významné hlasování o zásadní záležitosti, která ovlivní budoucnost naší země,“ řekl Corbyn. Labouristé však záměrně zvolili jinou formulaci než při standardním hlasování o nedůvěře, které by bylo nutné k zahájení procesu vyvolání předčasných voleb.

Podle analytiků se lídr labouristů neodvážil k frontálnímu útoku, čímž fakticky Mayové přenechal iniciativu. Premiérku navíc v otázce labouristického návrhu podpořili rebelující poslanci konzervativní strany, kteří se ji přitom minulý týden sami pokusili ve vnitrostranickém hlasování svrhnout z čela Konzervativní strany.

Stejně tak se za premiérku postavila Demokratická unionistická strana (DUP), o kterou se opírá menšinový kabinet. Mayová proto Corbynovi vzkázala, že hlasovat o důvěře se bude pouze tehdy, když bude vyvoláno hlasování o celé vládě, nikoli jen o její osobě.