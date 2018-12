ČTK

„Během několika dní zahájíme operaci východně od Eufratu, abychom oblast vyčistili od separatistické teroristické organizace,“ prohlásil ve středu Erdogan v Ankaře s odkazem na YPG. „Cílem Turecka nebudou američtí vojáci, ale členové teroristických skupin,“ dodal turecký prezident.

Erdoganovo prohlášení přichází den poté, co americké ministerstvo obrany oznámilo, že v oblasti zřídí vlastní kontrolní stanoviště, aby „zabránilo střetům mezi tureckou armádou a kurdskými milicemi“. Minulý týden turecký ministr obrany Hulusi Akar žádal zvláštního amerického zmocněnce pro Sýrii Jamese Jeffreyho, aby taková pozorovací stanoviště USA nezřizovaly.

„Je jasné, že cílem amerických pozorovacích stanovišť v Sýrii není ochrana země před teroristy, ale ochrana teroristů před Tureckem,“ řekl ve středu Erdogan. Prezident rovněž obvinil USA ze „zdržovací taktiky“ ohledně červnové dohody o stažení kurdských milic z města Manbidž, které leží západně od řeky Eufrat.

Obava z vlivu Kurdů



Ankara považuje kurdské milice YPG za teroristickou organizaci. Důvodem turecké operace na severu Sýrie je ale hlavně obava z rostoucího vlivu Kurdů v regionu u turecké hranice, na jejíž druhé straně působí separatistická organizace Strana kurdských pracujících (PKK). Ta vede s tureckou armádou už několik desetiletí ozbrojený boj za autonomii Kurdů.

Turecko minulý měsíc oznámilo, že dohoda o Manbidži by měla být naplněna do konce roku. Od listopadu v tomto městě působí společné americko-turecké hlídky, předtím zajišťovaly hlídky v oblasti Turecko a Spojené státy odděleně. Kurdské milice se v roce 2016 podílely na osvobození Manbidže od IS.