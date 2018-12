Jeden z demonstrantů byl projektilem se slzným plynem zasažen přímo do břicha. Nejméně tři ze zraněných jsou policisté. Demonstranti zapálil několik aut a rozbíjeli výlohy.

VIDEO: #GilletJaunes protester takes a direct hit from a tear gas grenade during ongoing clashes in Paris. - @Steph_Roy_ pic.twitter.com/R0kdutRdDZ

Zatčeno bylo již okolo 600 lidí. Podle policejní mluvčí je u Champs-Élysées asi 1500 lidí. Přicházejí ale další. Demonstruje se navíc po celé zemi. Napjatá situace je také v Marseille. Celkem se protestů účastní 31 tisíc lidí.

BEZ KOMENTÁŘE: Dav převracel i auta

V ulicích Paříže došlo v sobotu dopoledne k prvním střetu demonstrantů s policií

FOTO: Stephane Mahe, Reuters

Protesty žlutých vest vyvolal plán francouzské vlády zatížit benzin a naftu ekologickou daní, což by citelně zvýšilo jejich cenu. Prezident Emanuel Macron sice po nepokojích v ulicích oznámil, že zdražování pohonných hmot odloží, je však otázkou, zda už není příliš pozdě. Francouzi jsou totiž nespokojeni s vícero věcmi a plánovaná daň byla jen rozbuškou, řekl agentuře Reuters jeden z demonstrantů.

The protests in Paris have spilled over to violence already. #GiletJaunes smashing shop fronts on the Champs Elysees. #8Decembre

Via @LaCroix pic.twitter.com/VpZ9vjxf1O