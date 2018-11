doh, Právo

„Budeme to považovat za střelnou zbraň, protože to není velký rozdíl, když dostane do obličeje zásah kamenem,“ prohlásil šéf Bílého domu v půlhodinovém projevu, v němž zopakoval varování před „invazí“ karavan migrantů do Spojených států.

Vojáci v aktivní službě výzvu pochopitelně nekomentovali, mezi penzionovanými armádními špičkami ale vzbudila ostrou kritiku.

„Byl by to nezákonný rozkaz,“ napsal například podle agentury AP penzionovaný generál Mark Hertling s tím, že žádný důstojník by nenařídil střílet na člověka házejícího kameny.

Prezident slíbil zpřísnění pravidel

Zůstává otázkou, zda by vojáci střílející v takto sporných případech našli nějaké zastání u případné příští administrativy. Nelze tak zřejmě očekávat, že by nyní vojáci začali při pohraničních incidentech sahat po střelných zbraních častěji než dosud.

Prezident, jenž tento týden vyslal na posílení ochrany hranice 5200 vojáků, také nově slíbil, že v chystaném dekretu příští týden zpřísní dosavadní imigrační pravidla. „Migranti žádající o azyl se budou muset registrovat v místě překročení hranice,“ nastínil Trump s tím, že ostatní budou bez milosti deportováni.

Vzkázal také, že migranti včetně žadatelů o azyl budou drženi ve „velkých stanových městech“ zbudovaných poblíž hranic. Dodal, že migranti v nich budou drženi až do deportace nebo azylového řízení.

Už nyní se ale objevují pochybnosti právních expertů, podle nichž prezident exekutivním příkazem těžko může zrušit stávající pravidla daná federálními zákony. „Americké zákony vcelku jasně říkají, co se má dít, když někdo na jižní hranici požádá o azyl. Exekutivní příkaz to nemůže nijak změnit,“ citoval časopis Time Denise Gilmana z University of Texas Law School. O azyl nyní může žádat kdokoliv, ať už se do USA dostane jakoukoliv cestou, dodává týdeník.

Trump dal také najevo, že žádosti o azyl by se měly posuzovat celkově přísněji. „Azyl není program pro chudé. Miliardy lidí na světě žijí v chudobě a Spojené státy je nemohou přijmout všechny,“ vzkázal. Už v létě přitom ministr spravedlnosti Jeff Sessions oznámil, že oběti kriminálních gangů a domácího násilí už nebudou mít v USA nárok na azyl.

Karavany jako předvolební téma

Z takzvaných karavan migrantů, jež putují ze středoamerických zemí směrem do Spojených států, učinil šéf Bílého domu před volbami v příštím týdnu velké téma. „Prezident Trump se snaží nadcházející volby zarámovat jako americké referendum o imigraci,“ glosovala stanice ABC News s tím, že s touto strategií slavil úspěchy i v prezidentských volbách.

Podobné karavany přitom po stejné trase bez větší pozornosti putovaly už celé roky. Dříve je pomáhaly organizovat nevládní organizace, zatímco nyní už vznikají spontánně.