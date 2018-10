sl, Novinky

Jim a Linda Smithovi krmili na svém pozemku zhruba 30 divokých klokanů, když téměř dvoumetrový samec na muže nečekaně zaútočil a srazil ho k zemi. Když mu žena vyrazila na pomoc, srazil k zemi i ji a nepřestával na ní skákat. Vačnatce nakonec s pomocí koštěte a lopaty odehnal jejich syn.

Pečovatelé z města Millmerran v severovýchodním státě Queensland krmí klokany každou noc. Zvířata za nimi přicházejí kvůli nedostatku potravy, jež způsobilo nebývalé horko a sucho v regionu. Manželský pár se o divoká zvířata stará 15 let, napsal server BBC.

„Myslela jsem si, že je to Golly Gosh, jeden z klokanů, kterého jsme vychovali. Byl obrovský, šedý, mohl být nejméně 1,8 metru vysoký,” uvedla Smithová. Žena kvůli vážným vnitřním zraněním podstoupila v neděli operaci.

V Austrálii žije zhruba 45 milionů klokanů a není neobvyklé, že zvíře přijde do konfliktu s člověkem. Kvůli rozsáhlé výstavbě totiž lidé stále více pronikají do přirozeného prostředí těchto vačnatců. Podle zdravotníka Stephena Jonese ale šlo tentokrát o brutální útok, jaký za 30 let své kariéry nezažil.