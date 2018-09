Záchranné akce probíhají například v nejvíce zasaženém městě Palu. Zranění jsou shromažďovaní ve stanech, protože zemětřesení a tsunami srovnalo se zemí i nemocnice. Další lidé zůstávají na ulici, úřady je varovaly, aby se nesnažily vracet do poškozených domů. Jídlo pomáhají zajišťovat polní kuchyně.

Vlna tsunami přes sebou tlačila trosky budov, lodě i auta. Někteří lidé přežili díky tomu, že dokázali vylézt na šestimetrové stromy.

Škody po tsunami v Indonésii

FOTO: Rifki, ČTK/AP

Mezi obětmi je například i letecký dispečer, který v pátek při zemětřesení neopustil věž a navigoval letadlo k úspěšnému odletu.

Na sociálních sítích lidé zveřejňují videa natočené mobilními telefony, které ukazují příchod vlny tsunami.

Here's the moment a #Tsunami of up to three metres hit Indonesia. Praying for all the families affected in Indonesia. #IndonesiaEarthQuake pic.twitter.com/McLpuH5BkN